Edirne\'de Ramazan Sokağı Büyük İlgi Görüyor

20.02.2026 15:55
Edirne Valiliği'nin kurduğu Ramazan Sokağı, Selimiye Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle dikkat çekiyor.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'na kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vali Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nin gölgesinde oluşturulan etkinlik alanını gezdi. Vatandaşlar, kurulan "Ramazan Sokağı" dolayısıyla Sezer'e teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni görmek için on binlerce insanın Edirne'ye geldiğini söyledi.

Valilik olarak Selimiye'nin gölgesinde, bir ay boyunca sürecek etkinlikler planladıklarını belirten Sezer, Ramazan Sokağı konseptiyle çeşitli kültürel ve dini programların hayata geçirildiğini ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri, söyleşiler, ilahiler, çocuklara yönelik oyunlar, Karagöz-Hacivat gösterileri, geleneksel tiyatrolar ve çeşitli sahne programlarının yer aldığını aktaran Sezer, akşam saatlerinde ailelerin çocuklarıyla gelerek ramazanın manevi atmosferini yaşayabilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

Programların ikinci gününe yoğun katılım olduğunu dile getiren Sezer, "On binlerce insan ziyaret ediyor ve büyük bir memnuniyet var. İnşallah ramazan boyunca devam edecek. Edirne'miz bu konuda bütün etkinliklere çok hasret. Bunun geleneksel hale gelmesi için bir adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sezer, ilerleyen yıllarda Selimiye çevresinin tıpkı İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı gibi iftar ve ibadetle birlikte kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini belirterek, vatandaşların hem namazlarını kılıp hem de iftarlarını Selimiye çevresinde açabilecekleri bir alan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Ramazan Sokağı etkinlikleri hakkında

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, musiki, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleri ile çocuk programları Edirnelilerle buluşacak.

Program kapsamında Miraciye okumaları, Enderun usulü teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf musikisi konserleri yer alacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Ramazan programında ayrıca tarih, edebiyat, tasavvuf temalı söyleşiler, helva sohbetleri gerçekleştirilecek, tiyatro oyunları sahnelenecek ve film gösterimleri yapılacak.

Konser programlarında ise İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile çeşitli tasavvuf ve ilahi grupları sahne alacak.

Her yaştan ziyaretçiye ramazan ayı boyunca hitap edecek etkinlikler, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan Sokağı'nda ayrıca yöresel lezzet stantları da bulunacak.

Etkinlikler, 16 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA

