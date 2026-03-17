Edirne\'de Ramazan Sokağı Kapanış Programı

17.03.2026 00:09
Selimiye Camisi'nin yanında açılan Ramazan Sokağı, Kadir Gecesi'nde programla kapandı.

EDİRNE'de, 4 yıllık restorasyonun ardından ramazan ayıyla birlikte ibadete açılan Selimiye Camisi'nin yanında, Edirne Valiliği tarafından eş zamanlı olarak açılan 'Ramazan Sokağı', Kadir Gecesi'nde düzenlenen programla kapılarını kapattı.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyonun ardından ramazan ayıyla birlikte ibadete açıldı. Büyük eserle birlikte eş zamanlı olarak, yanındaki alana Edirne Valiliği tarafından Ramazan Sokağı kuruldu. Edirne'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen lezzetler, hediyelik eşyaların sergilendiği alanda ayrıca çadır hazırlandı. Kurulan büyük çadırda, her akşam iftar sonrası çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yaklaşık 1 aydır açık olan Ramazan Sokağı, Kadir Gecesi'nde düzenlenen programla kapılarını kapattı. Kapanış programına Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kur'an okunmasıyla başlayan programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazanı dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Edirne'de mutluyuz, ramazanı dolu dolu geçiriyoruz. Fakat kalbimizin bir tarafı maalesef kırık dua ediyoruz. Rabbim inşallah bayram yaklaşıyor, bu bayram vesilesiyle İslam alemini de bir şekilde huzura kavuşturur diye dua ve niyaz ediyorum. Bugün Selimiye'nin gölgesinde bir ay boyunca beraber Edirne olarak, kurumlarımızın katkılarıyla, herkesin özverili çalışmasıyla güzel bir program gerçekleştirdik. Ben bu programda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğin olduğu yerde bereket oluyor ve güzellikler oluyor. Edirne'mize de bu yakışır. İnşallah buradaki faaliyetler, bütün ülkemize örnek olur diye temenni ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından, program tasavvuf konseriyle devam etti.

Kaynak: DHA

