Edirne'de Ramazan Yardımları Devam Ediyor

12.02.2026 16:37
Edirne Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımını Ramazan boyunca sürdürüyor.

Edirne Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere gıda kolileri ulaştırılıyor.

Yardımlar, sistemde kaydı bulunan ve komisyon kararıyla destek kapsamına alınan vatandaşlara düzenli olarak teslim ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi talebinde bulunmak isteyen ve daha önce sosyal yardım başvurusu olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin ise 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Birimi'ne başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

