Edirne\'de Roman Dernekleri ile İşbirliği Toplantısı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Roman sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Danışmanı İbrahim Yasin Kırıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Danışmanı Mehmet Selçik, Edirne ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler, Erdinç Çekiç, Murat Erkürekçi ve 1453 İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Şahin, İba'yı ziyaret etti.

İba, misafirleriyle Edirne'nin sosyal dokusunu güçlendirecek çalışmalar ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Ziyarette il ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

Yılmaz'a ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı kapsamında kadınların yerel yönetimlerdeki temsilinin ve karar alma süreçlerindeki etkinliğinin desteklenmesi amacıyla, Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz'a ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret ile çocuklarda kadınların liderlik rollerine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.