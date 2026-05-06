Edirne'de Rüşvet Davasında Tahliye

06.05.2026 00:42
Edirne'de imar usulsüzlüğü soruşturmasında tutuklanan 8 sanıktan 2'si ilk duruşmada tahliye edildi.

EDİRNE'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanıp, haklarında 'Rüşvet' suçlamasıyla dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanıktan eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A. ile belediye meclis üyesi N.M., ilk duruşmada tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet gösteren bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük ve firmaya uygulanan para cezalarının usulsüz şekilde kaldırıldığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında polis, 20 Şubat'ta Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de 14 adrese düzenlediği operasyon ile eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M., iş yeri ortakları H.K., A.O., Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve jandarma personeli U.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Dosya gizliliğini ihlal' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheliden eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M. ile adliye personeli çalışanı E.E.K. ve jandarma personeli H.B., tutuklandı. Diğer şüpheliler K.N., E.G. ve S.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.Ç., R.B. ve H.K. içinse konutu terk etmeme tedbiri alındı.

DURUŞMA BAŞLADI

Haklarında 'Rüşvet' suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8 sanığın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar D.A. ve N.M ile tutuksuz yargılanan K.N., E.G., S.Z, U.Ç., R.B. ve H.K. hazır bulundu. Dava dosyaları ayrılan adliye personeli E.E.K. ve jandarma personeli H.B. duruşmada yer almadı. Yaklaşık 3,5 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. D.A. ile N.M. haklarında yurt dışı yasağı tedbiri konularak tahliye edildi. Konutu terk etmeme tedbiri alınan U.Ç., R.B. ve H.K.'nin de bu tedbiri kaldırılarak, yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

Kaynak: DHA

