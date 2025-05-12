Edirne'de Sağanak Hayatı Felç Etti

Edirne'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Edirne'de ani sağanak yağış hayatı felç etti

EDİRNE - Edirne'de öğle aniden etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Edirne'de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Birçok kişi, korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Kent merkezinde kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı.

Edirne'de trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.