Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları iş yerlerinin tenteleri altında yağışın dinmesini bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
