Edirne'de Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Edirne'de Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de aniden başlayan sağanak yağış, gök gürültülü ve şiddetli bir şekilde devam etti. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağışın dinmesini bina girişleri ve korunaklı alanlarda bekledi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sağanak serinletici bir etki yarattı ve hava sıcaklığı 36 dereceden 31 dereceye kadar düştü. Ancak gelecek günlerde aşırı sıcakların tekrar etkili olması bekleniyor.

22.07.2024 17:51
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Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 36 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 31 dereceye kadar düştü.

Kentte aşırı sıcakların gelecek günlerde de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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