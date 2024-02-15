Edirne'de Sanayi Esnafı Yurt Dışından Getirilen Araçları Onarıyor - Son Dakika
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Edirne'de Sanayi Esnafı Yurt Dışından Getirilen Araçları Onarıyor

Edirne\'de Sanayi Esnafı Yurt Dışından Getirilen Araçları Onarıyor

Edirne'de Ticaret Bakanlığının kent zanaatkarına mahsus uygulamasıyla akredite olan sanayi esnafı, komşu ülkelerden getirilen araç ve yedek parçaların onarımını gerçekleştirebiliyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anlatılan uygulama, Edirne'ye özgüdür ve Ticaret Bakanlığı izniyle gerçekleştirilmektedir. Onarım süresi 15 gün olan araçlar, ETSO'nun kefaleti altında tamir edilmekte ve bu sayede ülkeye döviz kazandırılmaktadır.

15.02.2024 10:19
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Sınır kenti Edirne'de Ticaret Bakanlığının kent zanaatkarına mahsus uygulamasıyla akredite olan sanayi esnafı, yurt dışından getirilen araç ve aletlerinin onarımını yapabiliyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Edirne ve Ticaret Sanayi Odasınca (ETSO) 2013 yılında imzalanan protokol kapsamında Edirne Sanayi Sitesi esnafına akreditasyon belgesi verilmeye başlandı, belge sahibi sanayi esnafı, komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerinden getirilen araç ve yedek parçaların onarımını gerçekleştirebiliyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, uygulamanın anlatılması amacıyla ETSO'ya ziyarette bulundu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, yaptığı konuşmada, ETSO'dan izin alan ve gümrük yetkilileri tarafından kontrol edilen firmaların onarım işlemini sorunsuz şekilde yapabildiğini söyledi.

Bu uygulama Edirne'ye mahsus

Kınık, uygulamanın, Ticaret Bakanlığının izniyle Edirne'ye mahsus olduğunu ifade etti.

Getirilen araç ve aletlerin belli bir sürede tamir edilmesi gerektiğini, buna uyulmaması halinde cezanın ETSO'nun tazminatından karşılandığını işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Edirne'deki sanayi esnafının komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan ve yakın Balkan ülkelerinden gelen hususi araçları, tarım makinelerini ve parçalarını tamir ederek ülkemize döviz kazandırması yönünde bir uygulama. Bu uygulamayla ilgili ETSO'nun bir teminatı var, onların akredite ettiği kişilere teslim etmek suretiyle prosedürler uygulanıyor. Tamir için 15 gün süre veriliyor 15 gün sonunda tamir edip çıktıkları zaman dosya kapanıyor.

Tabii bir taraftan da ETSO'nun kefaleti olduğu için eğer bir cezai durum olursa odanın teminatından alıyoruz. Cezai duruma düşen kişi hakkında da hukuki yaptırımlar olacaktır. Esnafımızın da bu noktada dikkatli ve titiz olması, bu sistemin iyi çalışması için gayret etmesi gerekmektedir."

ETSO Başkanı Sezai Irmak ise şartları yerine getiren tüm sanayi esnafının akreditasyon belgesi alabileceğini dile getirdi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını vurgulayan Irmak, "Herhangi bir sıkıntı olursa biz onların kefiliyiz. Artık sıkıntısız şekilde bu işler yoluna girecek. Esnafımız bu prosedürler konusunda pek elini taşın altına koymak istemiyor. Basit şartlar var, bunları yerine getirirlerse herkese akreditasyon belgesini veririz. Herkes rahatlıkla araç tamirini yapar, esnaf para kazanır, biz de görevimizi yapmanın mutluluğuna erişiriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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