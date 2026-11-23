Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alınca itfaiye yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Şüprüpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta hasar oluştu.
Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GS 908 otomobil, Şüprüpaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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