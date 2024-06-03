Edirne'de Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Havuzlara ve Çeşmelere Koştu - Son Dakika
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Edirne'de Sıcak Hava Nedeniyle Vatandaşlar Serinlemek İçin Havuzlara ve Çeşmelere Koştu

Edirne Merkezde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazıları ağaçların altına sığınırken, bazıları ise çeşmelerde elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı. Saraçlar Caddesi gibi işlek noktalar da sıcaktan etkilendi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35-37 derece aralığında olması bekleniyor.

03.06.2024 17:21
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Edirne'de sıcak hava bunalttı, kimi süs havuzlarına, kimi çeşmelere koştu

Edirne yeni haftaya kavrularak girdi

EDİRNE - Edirne Merkezde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkması ile birlikte dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi ağaçların altına, kimisi tarihi çarşılar ve kapalı alanlara sığınarak, bazıları ise çeşmelerde elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Edirne yeni haftaya kavurucu sıcakla girdi. Termometrelerin 36 dereceyi göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı. İşlerini halletmek ve alışveriş yapmak için dışarıya çıkanlar ise kavurucu sıcak karşısında zor anlar yaşadı.

Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için gölgelik alanlara koştu. Bazı vatandaşlar ise süs havuzlarında ve çeşmelerde ellerini yıkayarak ferahladı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi sıcak havadan nasibini aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kavurucu sıcak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının birden artışa geçmesi yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamileler ve çocuklar için riskli durumları da beraberinde getiriyor.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35-37 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Edirne'de hava sıcaklığının Salı güneşli 37, Çarşamba parçalı bulutlu 33, Perşembe parçalı bulutlu 31 ve Cuma 32 derece olması bekliyor.

"El pervanesi ile serinlemeye çalışıyorum"

Bebeği ile birlikte pazara çıkan Büşra Ülgey Kayıcı, "Çok sıcak gölgeden gitmeye ve el pervanesi ile serinlemeye çalışıyorum. Çocuğu okula bıraktıktan sonra o boşlukta alışverişe çıktık ama sıcaktan bunalınca dinlenelim dedik" ifadelerine yer verdi.

Havanın çok sıcak olduğunu ve termometrelerin 37 dereceyi gösterdiğini belirten Samet Atakul Bulut, "İşimiz olduğu için dışarıya çıktık. Bulduğumuz gölgelerde serinlemeye çalışıyoruz. Çeşmelerimiz var. Ancak bu tarz şeylerle serinleyebiliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Hatice Aktop, evde pervane dışarıda da yelpaze ile sıcaktan korunmaya çalıştıklarını söyledi.

Sıcaktan şemsiye ile ve gölgelerde durarak korunmaya çalıştıklarını söyleyen seyyar satıcı Ali Taluy, sıcak havanın çok etkilediğini gölgelerin bile fayda etmediğini belirtti.

İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlardan Ersin Kendigelmiş, sıcaktan havlu ve su ile korunmaya çalıştığını söyledi.

Vatandaşlardan Habibe Güneş ise sıcak havadan gölgelerde korunduğunu ve su içmek için çeşmeye geldiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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