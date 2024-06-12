Edirne'de Sıcak Hava Sokak Hayvanlarını da Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de Sıcak Hava Sokak Hayvanlarını da Etkiliyor

Edirne'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve 37 dereceyi aştığı belirtiliyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, sıcak havanın sokak hayvanlarını da etkilediğini ve vatandaşlara kapılarının önüne bir kap su koyma çağrısında bulundu. Veteriner Hekim Heves Yıldız ise aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarının temiz suya ulaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

12.06.2024 09:45
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HAVA sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrederek 37 dereceyi aştığı Edirne'de, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, sıcak havanın insanlar kadar hayvanları da etkilediğini belirterek, vatandaşlara kapılarının önüne bir kap su koyma çağrısında bulundu.

Keşan'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 37 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarı çıkanlar parklardaki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklık, insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Sokaktaki hayvanlar da gölgeliklere ve su birikintileri yanına gitti.

'HER CANLININ SUYA İHTİYACI VAR'

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını ve buna bağlı olarak sokak hayvanlarının suya olan ihtiyacının arttığını belirterek, "Bizler evlerimizde kendimi koruyabiliyoruz, soğuk sularımızı içebiliyoruz ama sokak hayvanlarının böyle bir imkanı yok. Lütfen kapınızın önüne bir kap su koyun. Kedi, köpek ve kuşları, bu sıcak havalarda lütfen unutmayalım. Bir kap suyu onlardan esirgememenizi rica ediyoruz. Zaten birçok vatandaş bunun bilincinde ama bunun artmasını istiyoruz. Şu anda yiyecekten çok suya ihtiyaçları var. Bu bir sevaptır, bu bir insanlık vazifesidir. Bunun yapmanın bilincine varalım. Her canlının suya ihtiyacı var" dedi.

'HAYVANLARDA VÜCUT SUSUZ KALIRSA CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇAR'

Veteriner Hekim Heves Yıldız ise aşırı sıcak havalarda sokak hayvanlarının temiz suya ulaşmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Su ihtiyaçları artacağı için muhakkak ki kapılarımızın önüne bir kap temiz su koymamız gerekiyor. Esnaflarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları gerek. Hayvanlarda vücut susuz kalırsa ciddi hastalıklara yol açar. Özellikle köpeklerin vücut ağırlıkları nedeniyle çok su içmeleri gerekiyor. Kedilerin de vücutlarını yalayarak temizledikleri için temiz suya ihtiyaçları var. Vücut sıcaklıklarını ayarlamalarında da suyun önemi çok büyük. Suya erişilemediği durumlarda hastalıklara yol açabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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