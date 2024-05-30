Edirne\'de silahlı terör örgütü üyesi 3 zanlı yakalandı

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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan silahlı terör örgütü üyesi 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektiflerince, haklarında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dosya kaydı bulunan F.D, F.Ç. ve S.Y. yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Yakalananların jandarmadaki işlemleri sürüyor.