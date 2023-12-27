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Edirne'de silahlı yağma suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de silahlı yağma suçundan hükümlü yakalandı

Edirne'de silahlı yağma suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Firari hükümlü, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne\'de silahlı yağma suçundan hükümlü yakalandı
27.12.2023 - 12:51,
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Edirne'de silahlı yağma suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, "silahlı yağma" suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, yasadışı yollardan il merkezinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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