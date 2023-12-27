Edirne\'de silahlı yağma suçundan hükümlü yakalandı

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Edirne'de silahlı yağma suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, "silahlı yağma" suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, yasadışı yollardan il merkezinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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