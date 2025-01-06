Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek yılın ilk konserinde topluluk solistleri sahne alacak.
Sanat yönetmenliğini Halil Erseven'in yapacağı konser 9 Ocak Perşembe 20.00'de başlayacak.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 'Solistler Geçidi' Konseri - Son Dakika
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