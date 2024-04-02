Edirne\'de Son Bir Haftada 136 Aranan Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta av tüfeği kazası sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı ve taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.