Edirne\'de Standart Dışı Plaka Cezası

Edirne'de, otomobillerine standart dışı Avrupa Press Plaka (APP) takan 4 sürücüye 3 bin 809'ar lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan araçta inceleme yapan ekipler 4 otomobilin plakasının standart dışı olduğunu tespit etti.
Ekipler, 4 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "standart dışı plaka (APP) takmak" maddesi gereğinde 3 bin 809'ar lira para cezası uyguladı.
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