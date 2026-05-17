Edirne'de Şükür Duaları ve Piknik Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Şükür Duaları ve Piknik Etkinlikleri

Edirne\'de Şükür Duaları ve Piknik Etkinlikleri
17.05.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köylerde yağmur ve şükür dualarına katıldı. Özel gereksinimli bireyler piknik yaptı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yağmur ve şükür dualarına katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Musabeyli, Kemalköy ve Avarız köylerindeki yağmur ve şükür dualarına katılım sağladı.

Vatandaşlarla sohbet eden İba, köy muhtarlarına ev sahipliği için teşekkür etti.

İba, toprağın ve hasadın bereketi için edilen tüm duaların kabul olmasını diledi.

Özel gereksinimli bireyler piknik yaptı

Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler piknik yaptı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyler için piknik düzenlendi.

Piknikte özel gereksinimli bireyler doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi, sosyal ve sportif faaliyetlere katılım sağladı.

Şükür duası yapıldı

İpsala Hacıköy'de şükür duası yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, duaya Milletvekili Fatma Aksal, Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da katıldı.

Dua sonrası Aksal, Sevgili ve Kerman vatandaşlarla sohbet etti.

Tetkik eğitim verildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine HACCP Tetkik Eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli ve Bakanlık eğitmeni Kadir Süzme tarafından, gıda kontrol görevlilerine yönelik HACCP Tetkik Eğitimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimde, gıda güvenilirliği, HACCP sisteminin uygulanması, denetim süreçleri ve tetkik esasları hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunuldu.

İl Müdürü İslam Köse de eğitime katılım sağlayarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasında eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Engelliler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Şükür Duaları ve Piknik Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:38:48. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Şükür Duaları ve Piknik Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.