Edirne'de hububat üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla süne sonbahar sürvey çalışmaları başlatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının değerlendirilmesi ve 2027 üretim sezonuna hazırlık kapsamında çalışmalar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

İl genelindeki tüm ilçelerin kışlaklarında gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, süne popülasyonunun takibi ve mücadele programının planlanması amacıyla incelemelerde bulunuyor.

Müdürlük ekiplerinin, hububat üretiminde verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.