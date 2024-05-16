Edirne'de jandarmanın arama yaptığı bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri edinilen istihbarat doğrultusunda Uzunköprü ilçesinde C.B'nin evinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu sanılan asker figürlü heykel, 2 madalyon, 2 kılıç ele geçirildi.
C.B. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Tarihi Eser Operasyonu: Asker Figürlü Heykel ve Diğer Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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