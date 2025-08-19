Edirne'de Tarihi Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Tarihi Restorasyon Devam Ediyor

Edirne\'de Tarihi Restorasyon Devam Ediyor
19.08.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu sürüyor, çalışmalar hedefleniyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamın ihyasına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlandı.

Çalışmalar kapsamında han ve hamamın dış duvarlarındaki beton yapılar sökülüp yerine aslına uygun taş örme işlemi yapıldı.

Hamamın kubbeleri de beton yapılardan arındırıldı.

Yapıların duvarları aslına uygun şekilde restore edilirken han çatısının hasarlı bölümleri onarıldı.

Handaki bazı dükkanların restorasyonları bitirilirken kalan dükkanlar ile hamamdaki çalışmalar devam ediyor.

Vali Sezer, incelemede bulundu

Çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sezer, gazetecilere, han ve hamamın restorasyonunu kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Selimiye Meydanı'nda yer alan han ve hamamın tarihi bir önemi olduğunu belirten Sezer, "Hepimizin gönlünde yer eden rahmetli Bahri Dinar ustamızın da iş yerinin bulunduğu Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda çalışmalar devam ediyor. Edirne'mize yakışan bir hana inşallah dükkanlarla kavuşacağız." dedi.

Sezer, restorasyon çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle yapıldığını ifade etti.

Tarihi yapıların restorasyonunun kente değer kattığını anlatan Sezer, "Selimiye Camisi restore ediliyor. Han ve hamamın restorasyonuyla bütünlük olacak. Eylül ayı sonu gibi çalışmalar bitmiş olacak. Orijinal olmayan daha sonra eklenti yapılan yerler aslına uygun yapıldı. Ecdadın bize bırakmış olduğu mirasa uygun şekilde tarihi yapılar hizmete girmiş olacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tarihi Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:44:51. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Tarihi Restorasyon Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.