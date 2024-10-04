Edirne'de Tarihi Yapıların Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Tarihi Yapıların Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne\'de Tarihi Yapıların Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı restorasyonu, tarihi dokuyu turizme kazandırmayı amaçlıyor.

04.10.2024 11:49
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Edirne Selimiye Meydanı'ndaki Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen han ve hamamın ihyasına Vali Yunus Sezer'in talimatıyla şubat ayında başlandı.

Çalışmalar kapsamında han ve hamamın dış duvarlarındaki beton yapılar sökülüp yerine aslına uygun taş örme işlemi yapıldı. Hamamın kubbeleri de beton yapılardan arındırıldı.

Çatı onarımlarının sürdüğü tarihi yapılarda çalışmalar dış cephe düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sona erecek.

Tarihi yapıların ihya çalışmalarının kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

Vali Sezer incelemede bulundu

Vali Yunus Sezer, han ve hamamda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Restorasyon firması yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, her iki yapının ihya edilip kent turizmine kazandırılacağını belirtti.

Vali Sezer'e inceleme ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Esnaf çalışmalardan memnun

Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, AA muhabirine, çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

Han ve hamamın restorasyonunun bölgeye değer kattığını belirten Yavuz, "Çatılarımız bitti. Valimiz de bu işin yakından takipçisi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar iyi şekilde devam ediyor, inşallah 2-3 ay içerisinde tamamlanacak. Selimiye'nin yanında tarihi bir hanın olması buranın turizm cazibesini artıracaktır. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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