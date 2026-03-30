Edirne'de Tarım ve Ticaret Fuarı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı, 15-18 Nisan'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla gerçekleştirilecek fuar, Edirne Balkan Pazarı ve Fuar Alanı'nda düzenlenecek.

Tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, otomotiv ve gıda sektörlerini aynı platformda buluşturacak fuar, bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fuarda tarım ve hayvancılık alanındaki ileri teknolojiler, modern üretim yöntemleri ve sürdürülebilir uygulamalar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sanayi, ticaret ve otomotiv sektörlerinden çok sayıda firmanın yer alacağı organizasyonda, katılımcılar yeni iş birlikleri geliştirme ve ticari ağlarını genişletme fırsatı bulacak.

Bölgenin en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösterilen fuara, iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve vatandaşlar davet edildi.