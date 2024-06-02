Edirne'de Tefeci Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Tefeci Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne\'de Tefeci Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

02.06.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
EDİRNE'de jandarmanın düzenlediği tefeci operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 4 adrese yapılan baskınlarda 22 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 389 tabanca mermisi, 29 senet, 9 çek defteri, 13 tapu, 2 alacak-verecek ajandası ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Operasyon, Jandarma, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tefeci Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:41 İstanbul Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 13:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Tefeci Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement