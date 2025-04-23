Edirne'de "temsili vali" gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi - Son Dakika
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Edirne'de "temsili vali" gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi

Edirne\'de "temsili vali" gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Yunus Sezer'in koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Tuana Aslan, kente "gözlemevi ve bilim merkezi" kurulmasını istedi.

23.04.2025 12:09
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Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Yunus Sezer'in koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Tuana Aslan, kente "gözlemevi ve bilim merkezi" kurulmasını istedi.

Vali Sezer, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, İstiklal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aslan'a devretti.

Temsili olarak koltuğa oturan Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri saygıyla andığını söyledi.

Edirne'de bayram dolayısıyla çocuklar için etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Aslan, tüm çocukların bayramını kutladı.

Sezer de temsili vali Aslan'a kentle ilgili önerisini sordu.

Temsili Edirne Valisi Aslan, Edirne'de gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi.

Bu projeyle yıldızlar ve gezegenlerin daha iyi tanınabileceğini belirten Aslan, "Ayrıca okulumuza akıl, zeka ve oyun sınıfı da yapabiliriz. Boş zamanlarımızı orada değerlendirebiliriz. Eski kullanılmayan evlerden birini restore ederek bilim merkezine dönüştürebiliriz." dedi.

Hem bilimsel deneylerin hem de gözlemin yapılabileceği bir merkezin güzel bir proje olduğunu aktaran Sezer, bunun için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde uygun bir yer olduğunu ifade etti.

Aslan'dan Emniyet Müdürü Karaburun'a talimat

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'la telefonla görüşen Aslan, polislerin okul ve yaya geçitlerinde önlemlerini artırmasını ve sürücülerin sık sık uyarılmasını da istedi.

Karaburun ise emrin anlaşıldığını, kentte aldıkları tedbirleri bir kat daha artıracaklarını kaydetti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 'temsili vali' gözlemevi ve bilim merkezi kurulması talimatı verdi - Son Dakika

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