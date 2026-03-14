Edirne'de Tıp Bayramı Töreni

Edirne\'de Tıp Bayramı Töreni
14.03.2026 12:04
Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi, sağlık çalışanları onurlandırıldı.

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Sağlık Müdür Vekili Ali Kaya, törende yaptığı konuşmada, sağlık mensuplarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde de özveriyle çalışarak insanların sağlığı için mücadele ettiğini belirten Kaya, "Sağlık çalışanları insan hayatına dokunarak onlara umut olmaktadır. Fedakarca görevlerini yapmaktadırlar. Bu anlamlı günde sağlık çalışanlarımıza verdikleri emek için teşekkür ediyor, görevi başında hayatını kaybedenleri anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Edirne Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faruk Yorulmaz da konuşmasında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Tıp Bayramı Töreni - Son Dakika

ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
SON DAKİKA: Edirne'de Tıp Bayramı Töreni - Son Dakika
Advertisement
