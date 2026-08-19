Edirne\'de Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Edirne Valiliğinde Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda kurulun kararları hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Toprak Koruma Kurulu Üyeleri, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı katıldı.