Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Cem Dilay Kervan Bulvarı'nda 13 ekip 24 personelle denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 35 kişi sorguladı, 16 aracı kontrol etti.
Denetimde 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.
Sağanak yağış nedeniyle denetim sonlandırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Denetimi - Son Dakika
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