Edirne\'de Trafik Denetimi

Edirne'de polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları uygulamada araç ve sürücüleri denetledi.

Denetimde araçların trafik yönünden kontrolleri yapılırken sürücülerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin trafik denetimlerinin bayram süresince de devam edeceği belirtildi.