Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 34 GK 875 plakalı otomobil ile E.M. yönetimindeki 34 HBP 585 plakalı hafif ticari araç, Edirne merkezde bulunan Kırklareli Kavşağı yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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