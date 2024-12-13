Edirne'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yanarak Hayatını Kaybetti

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.12.2024 04:17  Güncelleme: 04:42
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EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı. Çarpanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.

Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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