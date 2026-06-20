Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Ölü

Edirne'de otoyolda bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

E.K'nin kullandığı 35 HCK 443 plakalı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.