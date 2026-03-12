Edirne\'de Tüketici Hakları Semineri

Edirne'de Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edirne İl Ticaret Müdürlüğünce, Dr. Sadık Ahmet Turizm ve Ticaret Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde öğrencilere tüketici hakları hakkında bilgi verildi.

Seminerde konuşan Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, gençlerin bilinçli tüketici olarak yetişmesinin önemine değinerek, "Çok değerli gençler, sizler geleceğimizin teminatısınız. Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakem Heyeti olarak yürüttüğümüz faaliyetleri öncelikle siz değerli öğrencilerimize aktararak programlarımızı koordine etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kurt, öğrencilerin burada edindikleri bilgileri aileleri ve arkadaş çevreleriyle paylaşmasının hem bilinçli tüketim alışkanlıklarının gelişmesine hem de aile bütçesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tüketici Derneği Başkanı Yüksel Aksoy da dünyada herkesin tüketici olduğunu belirterek tüketici haklarının bilinmesinin önemine değindi.

Piyasada bazı satıcıların çeşitli yöntemlerle ayıplı mal satabildiğine dikkati çeken Aksoy, bu durumlarda izlenmesi gereken şikayet ve başvuru süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Seminer, yapılan sunumun ardından sona erdi.