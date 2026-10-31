Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tırla çarpıştı, otobüsteki 10 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tırla çarpıştı, otobüsteki 10 yolcu yaralandı

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Edirne'de Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda nar yüklü tırla çarpıştı ve otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de tur otobüsü nar yüklü tırla çarpıştı, otobüsteki 10 yolcu yaralandı - Son Dakika
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