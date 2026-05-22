Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara çeşitli lezzetler ikram edildi.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta şefler tarafından hazırlanan İpsala kandilli mantısı, gül şerbeti, gaziler helvası ve keşkek sunuldu.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nda kentin gastronomik zenginliğini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.
Şeflere teşekkür eden Soytürk, tanıtım faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.
Vatandaşlar, ikram edilen lezzetlere ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Türk Mutfağı Haftası Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?