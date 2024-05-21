Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ve yöresel lezzetler ikram edildi - Son Dakika
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ve yöresel lezzetler ikram edildi

Edirne\'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ve yöresel lezzetler ikram edildi

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinde vatandaşlara ciğer sarma ile Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığıyla hazırlanmış yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi. Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü 9. sınıf öğrencilerince hazırlanan atıştırmalık ve kahvaltılıklar ile kentin bir diğer coğrafi işaretli yemeği olan ciğer sarma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

21.05.2024 16:25
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinde vatandaşlara ciğer sarma ile Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığıyla hazırlanmış yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi.

Hafta kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen tadım etkinliğinde, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü 9. sınıf öğrencilerince Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığı ile hazırlanan atıştırmalık ve kahvaltılıklar ile kentin bir diğer coğrafi işaretli yemeği olan ciğer sarma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk yaptığı açıklamada, Edirne'nin gastronomi tarihinin geniş bir coğrafi deneyime ve renkli bir kültür mozaiğine sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin, Traklar'la başlayıp Osmanlı ve sonrasında Cumhuriyet'e uzanan, Balkanlar'ı da içerisine alan geniş bir coğrafyanın zengin kültürünün mutfağa yansımasını taşıdığını belirten Soytürk, "Bölgemizin, Edirne'mizin sahip olduğu gastronomik zenginliği şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize sunmaya devam edeceğiz. Türk mutfağı asırlardan beri ocakta tüten bir bilgelik birikimidir." dedi.

Soytürk, etkinliklerin hafta boyu süreceğini dile getirdi.

Öğrencilere hazırladıkları yiyecekler için teşekkür eden Soytürk, "İş hayatına atıldıklarında bu yemeklerin daha iyilerini yerli ve yabancı misafirlerine hazırlamalarını diliyorum. Benim temennim çocuklarımızın ülkemizde sayıları hızla artan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da önemsediği Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmaları." diye konuştu.

Program ikramla sona erdi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Sadık Ahmet, Alışveriş, Edirne, Meriç, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ve yöresel lezzetler ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ciğer sarma ve yöresel lezzetler ikram edildi - Son Dakika
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