Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda keşkek ikramı
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda keşkek ikramı

22.05.2026 13:45
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara, UNESCO mirası keşkek ikram edildi. Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, geleneksel lezzetin tanıtıldığını ve mirasın aktarılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Heykeli önünde düzenlenen etkinlikte, usta şefler tarafından hazırlanan keşkek katılımcılara sunuldu.

Etkinlikte vatandaşlara keşkeğin hazırlanışı, kültürel geçmişi ve Anadolu mutfağındaki yeri hakkında bilgi verildi.

Büyük kazanlarda uzun saatler boyunca pişirilen keşkek, vatandaşlardan ilgi gördü.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla kutlandığını söyledi.

Anadolu ve Rumeli'nin en köklü yemeklerinden biri olan keşkeği vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Soytürk, "Keşkek, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. Buğday ve etin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan keşkek, düğün, bayram ve özel gün sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor." dedi.

Soytürk, Türk mutfağının büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, geçmişten gelen bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Vatandaşlar da geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerin önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında kentte çeşitli yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik etkinliklerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

