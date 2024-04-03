Edirne\'de Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yılı Kutlamaları

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve personele ödülleri törenle verildi.
Müdürlüğün hizmet binasında düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Teşkilatın kuruluş yılında İl Emniyet Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu arttırarak birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına bowling, masa tenisi, bilardo ve atış turnuvaları ile çocukların polisin toplum içerisindeki yeri ve önemini kavrayabilmeleri için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlediklerini belirten Karaburun, şunları kaydetti:
"Bu etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize polis sevgisini aşılamayı, polisle bağlarını güçlendirmeyi, ilerleyen yaşlarda polisi doğru algılamalarını ve devlete güven duygusunu geliştirmelerini hedefliyor, sokaklarda polisi kendilerine en yakın kişi olarak görmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz şunu bilsin ki, onların huzuru ve güveni için gece-gündüz çalışıyoruz. Onların güvenliği için okul önlerinde ve çevrelerinde gereken her türlü tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."
Karaburun, teşkilat içerisinde düzenlenen turnuvalara katılan meslektaşlarına da teşekkür etti.
Törende, İl Emniyet Müdürlüğü personeli arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasının final seti yapıldı.
Polis memurları Erkan Denizmen ile Hasan Batıkan Kiriş arasındaki mücadeleyi Denizmen kazandı.
Ardından turnuva ve yarışmalarda dereceye giren personel ve öğrencilere hediyeleri verildi.
Tören, resim sergisinin gezilmesi ve öğrencilerin polis memurları ve araçlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı. ????
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yılı Kutlamaları - Son Dakika
Muş Valiliği, güvenlik gerekçesiyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların devam ettiği ve bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine dönüşebileceği belirtildi. Yasaklama kararıyla kamu düzeni ve insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 36 yıldır inşaat mühendisi olarak görev yaptığını, Kahramanmaraş'ın normalin dışında bir depreme maruz kaldığını söyledi. Tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve aynı zaman yerel seçimlerde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partideki görevinden istifa etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?