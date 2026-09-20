Edirne'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan bisikletliler buluştu - Son Dakika
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Edirne'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan bisikletliler buluştu

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Edirne\'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan\'dan bisikletliler buluştu
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Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turunda Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen bisikletliler Saraçlar Caddesi'nde buluştu. Konuşmalarda bisiklet kullanımının artırılması gerektiği vurgulandı, etkinlik yemekle sona erdi.

Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun destekleriyle Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen bisikletliler, Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

Edirne Belediyesi Bandosunun konseriyle başlayan etkinlik, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem, yaptığı konuşmada, bisikletseverleri Edirne'de bir araya getiren organizasyonu önemli bulduklarını söyledi.

Yürümek, bisiklete binmek ve toplu taşımayı kullanmak gibi farklı ulaşım seçeneklerinin kent hayatındaki yerinin hatırlatılması açısından benzer etkinlikleri önemsediklerini belirten Öktem, "Farklı şehirlerden ve komşu ülkelerden katılımcıların Edirne'de bir araya gelmesi bu buluşmayı değerli kılıyor." dedi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Sethelos Isidoros Balios ise Edirne'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olması nedeniyle kültürlerin birleştiği bir nokta olduğunu belirtti.

AB'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğin, bisiklet gibi çevre bilincini artıran ulaşım araçlarına olan ihtiyacı ortaya koyduğunu dile getiren Balios, daha sağlıklı ve daha temiz bir dünya için bisiklet kullanımının artması gerektiğini ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da bisikleti günlük hayatta daha sık görmek istediklerini, yerel yönetimlerin bisiklet yollarını artırması gerektiğini dile getirdi.

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da organizasyonun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından bisikletliler, şehir turu yaptı. Organizasyon verilen yemekle sona erdi.

Kaynak: AA
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