Edirne'de Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Teknolojiyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Teknolojiyle Buluştu

Edirne\'de Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Teknolojiyle Buluştu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan 'Kanka-Tek' projesi kapsamında, üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri bir araya gelerek dijital oyunlar oynuyor. Bu etkinlikler sayesinde huzurevi sakinleri hem teknolojiye olan ilgilerini artırıyor hem de zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalıyor. Proje aynı zamanda öğrenciler ile yaşlılar arasında deneyim ve bilgi paylaşımını da sağlıyor.

15.05.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri, yaşlıların dijital oyunlar sayesinde fiziksel hareketlerini ve zihinsel aktivitelerini artırmalarını amaçlayan projede buluştu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün iş birliğiyle başlatılan "Kanka-Tek" projesi, teknoloji temelli aktivitelerin günlük yaşamda kullanılmasıyla beden ve zihin sağlığının korunmasını temel alıyor.

Projede öğrenciler, huzurevi sakinlerine hem teknolojik bilgileri aktarıyor hem de onlarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Etkinlikler sayesinde teknolojiye olan ilgileri artıran huzurevi sakinleri, zihinsel ve fiziksel olarak da aktif kalıyor. Haftada bir gün huzurevinde düzenlenen buluşmalarda, öğrenciler yaşlılarla "havaya çiz", "ışıkları söndür" ve "meyveleri kes" gibi oyunlar oynuyor.

Proje, sadece teknoloji bilgisi aktarımıyla sınırlı kalmıyor aynı zamanda öğrenciler ile yaşlılar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı da sağlanıyor.

"Amaç sağlıklı yaşlanmaya destek sağlamak"

Trakya Üniversitesi Arş. Gör. Uzman Fizyoterapist ve Proje Eğitmeni Büşra Mehder Akbaş, AA muhabirine, "Kanka-Tek" projesiyle farklı nesillerin teknoloji aracılığıyla buluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin huzurevi sakinleriyle güzel iletişim kurduğunu belirten Akbaş, "Projemizin amacı yaşlılarımızın sağlıklı yaşlanmasına destek sağlamak. " dedi.

Akbaş, teknoloji temelli oyunlarla yapılan egzersizlerle huzurevi sakinlerinin fiziksel kapasitelerini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Teknolojiyle buluşan yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz"

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melek Çiftçi de projeye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Huzurevi sakinlerinin sağlıklı yaşlanma süreçlerine destek vermek için çaba sarf ettiklerini anlatan Çiftçi, "Yaşlıların reaksiyonlarını geliştirecek, fiziksel aktivitelerine katkı verebileceğimiz oyunlar oynuyoruz. Onları teknolojiyle buluştururken bizler de onlardan faydalanıyoruz. Birlikte bir şeyler yapmak, aynı sevinci yaşamak çok güzel." diye konuştu.

Öğrencilerden Kadir Kaan Demiralp de yaşlılarla birlikte vakit geçirmenin çok zevkli olduğunu, onların fiziksel kapasitelerini artıracak yeni nesil oyunlar oynadıklarını ifade etti.

"Yarışmak bize enerji katıyor"

Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Selahattin Ayar, gençlerle daha önce deneyimlemedikleri oyunları oynadıklarını dile getirdi.

Teknolojiye ayak uydurmaya başladıklarını ifade eden Ayar, "Öğrenciler çok iyi. Hepsi benim torunum gibi. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Birlikte grup olup hareketli oyunlar oynuyoruz. Spor yapmayı çok seviyorum. Asansör hiç binmem, hep merdiveni kullanıyorum. Bu projeye zevkle katıldım, yarışmak bize enerji katıyor." dedi.

Cezmi Sıdal (69) da öğrencilerin kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.

Yeni nesil oyunlar oynadıklarını dile getiren Sıdal, "Dostluklar çok güzel, onlarla kanka olduk. Teknolojik oyunlara alışmaya çalışıyoruz. Arada biraz kuşak farkı var ancak onların yardımıyla ilerleme sağladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Teknolojiyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Üniversite Öğrencileri ve Huzurevi Sakinleri Teknolojiyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement