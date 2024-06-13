Edirne'de Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon: 5 Zanlı Tutuklandı

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Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce bazı adreslerde yapılan aramalarda, 17 bin 460 sentetik uyuşturucu hap, 2 elektronik sigaranın içinde likit esrar, 1 kilo 185 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı av tüfeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.