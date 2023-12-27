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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla kent merkezi ve Keşan ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 25 gram esrar, 10 gram eroin, 38 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Şu anda 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
27.12.2023 - 17:03,
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 25 gram esrar, 10 gram eroin, 38 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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