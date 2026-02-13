Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Y. ve eşi Ç.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 475 uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.Y. ve Ç.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, eşi Ç.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
