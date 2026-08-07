Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Keşan ve Uzunköprü'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 86 sentetik ecza ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Keşan ve Uzunköprü'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 86 sentetik ecza, 23,19 gram metamfetamin, 26 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, 0,6 gram pregabalin, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı.

Kaynak: DHA

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