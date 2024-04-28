Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.04.2024 09:45
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Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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