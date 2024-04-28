Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 17 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?