Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce 21 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

26.02.2024 17:03
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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce 21 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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