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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda, 25 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
17.12.2023 - 09:27,
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 25 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Son Dakika

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