Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği T.O, Ü.G, İ.Ç, E.İ, K.B.A, F.G, A.G ve T.T'yi durdurdu.
Zanlıların üst aramasında, 1,37 gram eroin, 1,64 gram sentetik kannabinoid, 0.74 gram metanfetamin ve 0.17gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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