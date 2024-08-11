Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Bin 828 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 828 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucunda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezindeki bir araçta yapılan aramada 9 bin 828 sentetik ecza hapı ve bir miktar skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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