Edirne'de Uyuşturucu ve Top Mermisi Olayı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu ve Top Mermisi Olayı

23.06.2026 09:29
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Keşan'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı; Enez'de top mermisi bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yörük Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Ü.K'nın üzerini aradı

Aramada 6,30 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ü.K. gözaltına alındı.

Edirne'de top mermisi bulundu

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi muhafaza altına alındı.

Karaincirli Sahili'nde denize giren Yücel Aydemir yüzdüğü sırada eline bir cisim çarptı.

Cismi kıyıya çıkaran Aydemir bunun bir patlamamış top mermisi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından top mermisini muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Gözaltı, Edirne, Güncel, Yaşam, Keşan, Enez, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Uyuşturucu ve Top Mermisi Olayı - Son Dakika

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